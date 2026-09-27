Nelle prime ore della mattinata di oggi, a conclusione di un articolato servizio coordinato di controllo del territorio svoltosi tra le ore 18:00 di ieri e le 04:00 di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Quartu San’Elena, hanno attuato un dispositivo straordinario finalizzato alla verifica della circolazione stradale e al contrasto della criminalità diffusa.

Coinvolte nel blitz dei militari un 29enne che, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dall’abitazione di residenza e dove stava scontando la misura, in palese violazione delle prescrizioni imposte. All’atto del controllo ha inoltre fornito false generalità agli operanti; un 44enne che all’atto delle verifiche effettuate presso l’abitazione dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari, è risultato irreperibile e un 19enne trovato in possesso di 20 gr di sostanza stupefacente, oltre 100€ in contanti e 2 banconote da 50€ risultate contraffatte.

Infine, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti tre giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni poiché trovati con modiche quantità di sostanza stupefacente.