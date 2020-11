Black Friday Month: l’imperdibile promo di MyEnglish School Cagliari!

Perché accontentarsi di un solo giorno di promozioni quando si può averne un mese intero?

Con My English School quest’anno le occasioni da cogliere al volo durano per tutto il mese di novembre: è online l’Offerta Black Friday per Corso d’Inglese a Cagliari che eccezionalmente garantisce il 20% di sconto su tutti i corsi di inglese!

Qualunque sia l’obiettivo linguistico dello studente, con MyES si può raggiungere! La sede in via Santa Gilla a Cagliari aspetta chiunque abbia grandi sogni da raggiungere e offre corsi di inglese personalizzati sulla base di esigenze e necessità specifiche: si possono decidere, infatti, in autonomia giorni, orari e modalità di frequenza. Al resto ci pensa My English School: la migliore Scuola d’Inglese a Cagliari!

In questo momento MyES eroga le lezioni esclusivamente in modalità a distanza, garantendo la continuità didattica, la qualità di sempre e con la garanzia del metodo didattico MySmart English®: un approccio efficace e stimolante basato su avanzate teorie linguistiche che abbina didattica tradizionale a un’intensa attività di conversazione in piccoli gruppi, condotta da insegnanti madrelingua certificati.

L’offerta formativa di My English School Cagliari si rivolge ad adulti, aziende, studenti, ragazzi ed è inoltre possibile prepararsi a sostenere gli esami per le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale. La scuola aspetta chiunque volesse cominciare a studiare l’inglese in modo efficace e coinvolgente: il momento giusto è proprio adesso… e con il Black FridayMonth lo è ancora di più!

Per maggiori informazioni:

MyEnglish School Cagliari

Via Santa Gilla, 11

Tel. 070 5929782

Fb: @myenglishschoolcagliari

IG: @myes_cagliari

WhatsApp: +39 392 192 8610