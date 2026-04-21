Cagliari, piazza Sant’Eulalia a luci rosse: giovani sorpresi in atteggiamenti inequivocabili davanti ai passanti. Per raffreddare la situazione, arrivano le forze dell’ordine. È accaduto oggi in uno dei punti più frequentati dai giovanissimi e già teatro di disordini che hanno coinvolto molti minorenni. E, secondo i testimoni, la non avrebbe nemmeno 18 anni la coppia che era intenta a consumare un rapporto completo nella piazzetta. “Lei era palesemente non lucida” si legge nel gruppo dedicato al quartiere della Marina, “non so se per alcol o altro. Sono arrivati due poliziotti che li hanno fatti rivestire” spiega Sandra Orrù.

“Abbiamo oltrepassato il limite” si legge tra i vari commenti, “terra di nessuno”.

Piazza Sant’Eulalia si conferma una delle aree più calde del cuore della città: tra risse, bottiglie e bicchieri sparsi in giro i residenti da tempo segnalano disagi e problemi che vivono ogni giorno, soprattutto il fine settimana.