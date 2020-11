“Al Poetto pochissimi con la mascherina, troppi rischi: non andrò più a correre”

Il Poetto? Bellissimo per camminare, correre o andare in bici. Ma, nel lungomare, la mascherina sembra essere, per più di una persona, un optional. E gli appelli al “rispetto delle regole”, soprattutto in queste ultime settimane, continuano ad arrivare alla nostra redazione da parte di semplici cittadini che, semplicemente, vogliono evitare di correre rischi. Marina Lai, 59 anni, di Quartucciu, è farmacologa e psicoterapeuta specializzata in psicoterapia relazionale: “Insieme a mio marito, medico di guardia, andiamo ogni giorno a camminare a passo veloce al Poetto, per fare un po’ di attività fisica”, racconta la donna a Casteddu Online. Meglio: “Andavamo. I rischi sono troppi, quasi nessuno indossa la mascherina correttamente. Tre giorni fa, in direzione opposta alla nostra, stava arrivando un anziano: niente mascherina sul volto, mio marito gliel’ha fatto notare e, gentilmente, gli ha chiesto di indossarla. Per tutta risposta, l’uomo ci ha detto di fargli gli affari nostri. Io e lui ce l’abbiamo sempre, la abbassiamo solo se vediamo chiaramente che, a grande distanza da noi, non c’è nessuno. Da oggi non andremo più al Poetto”, afferma la donna.

“Bisogna rispettare le regole, non si può passeggiare in gruppo senza rispettare le distanze, usanza che sembra andare molto in voga al Poetto”, prosegue la dottoressa. “Niente allarmismi, ma avete sentito cosa hanno detto gli scienziati? Dobbiamo continuare a rispettare le regole per restare in zona gialla. La cosa più assurda è che siamo riusciti ad incrociare gente, nel lungomare, senza mascherina, anche all’ora di pranzo, quando l’afflusso dovrebbe essere minore. Voglio e chiedo più controlli da parte degli enti preposti, per la sicurezza di tutti”.