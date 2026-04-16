Arborea: il 18 e 19 aprile torna la 41ª Fiera dell’Agricoltura tra innovazione e Sagra della Fragola

Arborea si prepara ad accogliere la 41ª edizione della Fiera dell’Agricoltura, in programma il 18 e 19 aprile 2026 presso il Centro Fieristico di Strada 19 Est. Si tratta di uno degli appuntamenti più rilevanti per il comparto agricolo e zootecnico della Sardegna, capace ogni anno di riunire istituzioni, imprese, allevatori, produttori e cittadini in un unico grande evento dedicato al territorio. La manifestazione nasce come espressione del modello Arborea, un sistema integrato in cui cooperazione, innovazione e tradizione convivono e si rafforzano reciprocamente. In questo contesto, la Fiera rappresenta non solo una vetrina delle eccellenze locali, ma anche un luogo di confronto e crescita per l’intero comparto. All’interno della Fiera dell’Agricoltura 2026 sono in programma: la 42ª Mostra Zootecnica Regionale della razza Frisona Italiana, punto di riferimento per la qualità e la selezione del comparto allevatoriale; la 41ª Mostra-Mercato delle macchine e componenti per l’agricoltura, dedicata alle tecnologie e alle soluzioni per un’agricoltura sempre più efficiente e sostenibile; la 23ª edizione di OrtoFloroViva, spazio dedicato al vivaismo e alle produzioni ortofloricole; la 38ª Sagra della Fragola di Arborea, evento identitario che valorizza una delle produzioni simbolo del territorio. La Fiera si conferma così un appuntamento capace di unire tradizione e innovazione, economia e cultura, rafforzando il legame tra comunità e territorio.