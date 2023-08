Bimba di 5 anni precipita dal balcone e un ragazzo la salva prendendola al volo: eroico Mattia

Un vero e proprio miracolo si è compito oggi a Torino. Una bimba di 5 anni è precipitata dal balcone al quinto piano di un palazzo in via Nizza. Un ragazzo, però, Mattia Aguzzi, impiegato di 37 anni, ha visto la scena ed è riuscito a prenderla in braccio evitando la tragedia. La piccola, ricoverata all’ospedale Regina Margherita, sta bene e si riprenderà presto. Mattia invece è in cura per trauma toracico e alle braccia dovuti all’impatto della caduta della piccola.

Mattia si trovava lì con la sua fidanzata , Gloria Piccolo: “il mio fidanzato le ha gridato di stare ferma e io ho citofonato a tutti i campanelli, ma quando mi sono girata lei era già caduta. Mattia l’ha presa al volo, non so come abbia fatto ed è caduto sulle ginocchia. Subito dopo la piccola si è messa a piangere e abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Era viva. Non me lo spiego nemmeno io, è stato bravissimo”- ha dichiarato al Corriere della Sera.

Da chiarire la dinamica dell’incidente, ma sembra che la bimba sia caduta per una sua imprudenza, sporgendosi troppo. Il giovane che l’ha salvata ha sentito le urla del vicino che ha visto la scena dal balcone ed è è riuscito ad attutire la caduta.