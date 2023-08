Sassari, a Piandanna spunta un cadavere dentro un cespuglio: la Polizia indaga sul mistero. Indagini a tutto campo per capire di chi sia il corpo ritrovato oggi, in una zona solitamente frequentata da diversi senzatetto. L’uomo ha una carnagione scura ma potrebbe trattarsi di un italiano. Il cadavere è stato trovato infatti nella zona attorno all’orto botanico, ma le cause della morte sono davvero un giallo. Saranno decisive le prossime ore per arrivare alla verità.