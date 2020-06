Beccato mentre getta rifiuti speciali nelle campagne di Decimomannu, 55enne nei guai

I carabinieri della compagnia di Iglesias hanno denunciato un cittadino rumeno di 55 anni. Il motivo? I militari l’hanno sorpreso mentre stava sversando dei rifiuti speciali nelle campagne di Decimomannu: l’uomo è titolare di una ditta che si occupa proprio dello smaltimento dei rifiuti.

Una pattuglia della stazione di Decimomannu l’ha beccato mentre, in località “I Fari”, si stava liberando di poliuretano espanso e di altri scarti di lavorazioni edili. Il 55enne si è prima guardato attorno e poi, pensando di non essere visto, ha aperto il portellone posteriore della sua auto e ha iniziato ad abbandonare i rifiuti. Di fronte all’evidenza il 55enne, residente nella provincia del Sud Sardegna, non ha potuto negare le proprie colpe: è stato così denunciato con tanti di aggravante, prevista quando a compiere un simile reato è proprio il titolare dell’azienda. Il materiale, immediatamente recuperato, e l’auto, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.