Basta rifiuti in mare, nelle marinerie di Olbia arrivano i seabin: i cestini galleggianti

Dieci seabin come supporto per ripulire le acque del golfo: a Olbia importante iniziativa per rimuovere i rifiuti galleggianti.

Sono stati consegnati dal Comune questa mattina dieci seabin, cestini galleggianti che risucchiano e raccolgono i rifiuti dall’acqua, alle marinerie della città.

“L’obiettivo è quello di migliorare la qualità delle acque del golfo, andando a rimuovere i numerosi rifiuti galleggianti e proteggere il nostro patrimonio naturalistico marino” spiega il sindaco Settimo Nizzi. Il seabin, una volta installato, lavora senza sosta ed è in grado di raccogliere oltre 500 kg di rifiuti all’anno, tra cui le microplastiche e i mozziconi di sigaretta, a fronte di una manutenzione minima.