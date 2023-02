Bandiere a mezz’asta e negozi chiusi, lutto cittadino domani a Oristano per i funerali di Chiara

Il Sindaco Sanna invita i cittadini, le istituzioni pubbliche, le scuole, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive e produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione delle esequie, dalle 15 fino alla conclusione del rito funebre. Per questa sera è invece prevista una fiaccolata in ricordo della povera ragazza morta in modo orribile: oltre 30 coltellate sferrate da sua madre, che la teneva ferma con il cavo di ricarica del cellulare mentre lei cercava disperatamente, e inutilmente, di difendersi.