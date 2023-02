Cagliari, la strada dei caddozzoni mai nata al Poetto: i camion restano in mezzo al traffico

Una strada tutta per loro, anche solo immaginariamente dedicata: “via dei caddozzoni”. Ma è rimasto tutto un sogno. Le nuove postazioni per i camion bar storici e ormai entrati di diritto tra le attrazioni di Cagliari non sono mai state inaugurate in via Stromboli, e in parallelo non c’è stata nemmeno la rivoluzione pedonale. La strada dietro i giochi, l’area verde e il nuovo ristorante Antica Cagliari era stata battezzata dalla precedente amministrazione comunale come adatta ad ospitare i venditori di panini con wurstel e cavallo, birre e patatine fritte: “Lì sono stati fatti gli allacci idrici ed elettrici”, spiegano dagli uffici del settore Viabilità. Ma poi tutto si è arenato: è compito delle Attività produttive chiudere il cerchio del trasferimento dei paninari. La proposta risale al 2018, tra gli obbiettivi del Comune guidato all’epoca da Massimo Zedda c’era anche quello di modificare la viabilità stradale di via Vulcano: una strada praticamente dimezzata, per le auto i motorini e le bici, proprio per la presenza dei caddozzoni. Che erano favorevoli al trasferimento nella vicina via Stromboli: “Basta che non ci spostino durante l’estate”. Ma di estati ne sono passate già cinque, e nulla si è mosso.

Da quando è sindaco Paolo Truzzu nessuno ha più parlato pubblicamente del progetto, e non risulta che sia stato esaminato: ““Sono loro che ci hanno chiesto di restare definitivamente in via Stromboli, dove avevamo pensato inizialmente ad una soluzione temporanea. Daremo loro gli allacci dell’acqua e dell’energia elettrica, ma avranno la strada solo per loro e i cagliaritani potranno così mangiarsi il panino in sicurezza, diversamente da quanto accade ora coi camion bar aperti in mezzo al traffico”. Parole, datate febbraio 2018, dell’allora presidente della commissione comunale Viabilità, Fabrizio Marcello. Acqua ed energia sono pronte a essere utilizzate, ma lo spostamento è sparito da tutte le agende degli uffici comunali.