Australia: il momento in cui viene salvata Cleo Smith, la bimba di 4 anni scomparsa il 16 ottobre

Si grida al miracolo per il ritrovamento della piccola Cleo Smith, una bambina australiana di quattro anni scomparsa 17 giorni fa da un campeggio e ritrovata sana e salva. La polizia ha fatto irruzione verso l’una di notte in una casa a 75 km dal camping. sfondando una porta chiusa a chiave, e trovandola da sola, in una stanza. Uno degli agenti le ha chiesto per tre volte il nome. Alla fine lei ha risposto: “Mi chiamo Cleo”. Poco dopo il ritrovamento, la polizia ha arrestato un uomo presumibilmente legato al rapimento. GUARDA il video sul nostro giornale partner Q.net