Attentato in Sardegna, in fiamme l’auto di un assessore a Codrongianos

Amministratori nel mirino in Sardegna. Attentato ieri sera a Codrongianos. L’assessore Salvatore Pittui, è stato vittima di un grave atto intimidatorio. Ignoti hanno appiccato il fuoco alla sua auto posteggiata sotto casa.

Grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno prontamente avvisato l’assessore, l’atto intimidatorio non è andato completamente a buon fine.

“L’amministrazione comunale si stringe affettuosamente all’assessore Pittui e condanna fermamente il gesto”, si legge nel sito del Comune di Codrongianos.

“Nei prossimi giorni sarà contattato il Prefetto di Sassari e le forze dell’ordine preposte affinché possano essere messe in campo tutte le azioni per promuovere ancora di più la cultura della legalità e il senso civico”.

“Anci Sardegna esprime vicinanza e solidarietà all’Assessore del Comune di Codrongianos Salvatore Pittui per il gravissimo atto di violenza subito”, dichiara il presidente Emiliano Deiana.

“Ancora una volta un pubblico amministratore subisce una intollerabile intimidazione a dimostrazione che, nel panorama politico-istituzionale, il ruolo più esposto è sul livello comunale su cui si abbattono le tensioni maggiori.

Chiediamo ancora una volta che gli organi dello Stato deputati lavorino per individuare gli autori dell’atto di violenza e per garantire una sicurezza maggiore per chi lavora in prima linea”.