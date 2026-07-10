Jannick Sinner, a 24 anni, è il tennista numero uno al Mondo e oggi ha voluto dimostrarlo nuovamente battendo un mostro sacro in terra londinese, Novak Djokovic, conquistando la seconda finale di seguito a Wimbledon.

Una vittoria in tre set meritata quanto sudata per uno splendido 6-4 6-4 6-4. Un risultato che è già storia per il nostro tennis e che ha visto l’ennesimo trionfo di un talento purissimo in una delle competizioni più importanti del Mondo.

Una finale attesissima che il nostro campione altoatesino disputerà la prossima domenica contro contro il nuovo numero 2 del Mondo, Alexander Zverev.