È accaduto due sere fa alle 22,45 mentre era in corso di svolgimento una festa nel ritrovo a fianco alla casa comunale. Tante persone presenti, eppure due ragazzini, uno ha atteso il complice per la fuga, non hanno esitato a mettere in atto il vile gesto ai danni di una donna presente all’evento. “Come si può derubare davanti a tutti senza pietà” ha espresso la donna pubblicamente.

Gli autori del reato sono stati 2 ragazzi giovanissimi, uno ha scippato e l’altro l’ha aspettato in moto all’incrocio”.

All’interno della borsa c’erano le chiavi, i documenti, contanti: “È stata ritrovata scaraventata e svuotata. Un ringraziamento speciale alla coppia che mi ha contattata per restituirmi il tutto. Esistono ancora brave persone. Resta l’amarezza dell’accaduto, triste realtà. Vigilate, guardatevi attorno sempre, soprattutto in un momento come quello di ieri, nella confusione di un saggio sono sempre pronti.

Care mamme, 2 vostri figli in groppa ad una moto mi hanno aggredito, uno strappandomi la borsa e l’altro aspettando il suo arrivo per la fuga. Avranno avuto poco più di 20 anni, vigilate sui vostri figli” è l’appello lanciato dalla vittima.