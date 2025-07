Nel pomeriggio di giovedì, gli agenti della Squadra Volante hanno proceduto al controllo di un’auto in sosta, con un uomo a bordo, nei pressi di via Is Mirrionis.

L’uomo, un 42enne del posto, ha mostrato fin da subito evidenti segni di nervosismo, pertanto gli agenti hanno ritenuto di approfondire il controllo con esito positivo: hanno rinvenuto infatti in una tasca dei pantaloni un involucro contenente marijuana. Dal controllo esteso anche all’interno dell’abitazione, è stato recuperato il materiale utile per il confezionamento della droga insieme a 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Durante le fasi della perquisizione domiciliare, l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso, scagliandosi su uno dei poliziotti che, nella circostanza, ha riportato un lieve trauma alla mano. L’uomo è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza all’interno del veicolo di servizio in stato arresto per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

A seguito dell’udienza, il G.I.P. ha convalidato l’arresto, concedendo i termini a difesa, senza applicare nessuna misura.