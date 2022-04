Assemini, la “Bonifica Bellica” ferma i lavori a Sant’Andrea: i militari sono stati chiamati a verificare che nel sottosuolo non ci sia un ordigno risalente alla guerra. Lo ha comunicato direttamente la sindaca Sabrina Licheri: “L’attività di “Bonifica Bellica” ha rilevato la presenza di materiale ferromagnetico nell’area. Ora si procederà con lo scavo meccanico a strati a seguito del parere vincolante del reparto militare competente in materia”. L’ipotesi, quindi, di un ordigno non è remota e, tanto meno, da scartare. Per ora, infatti, nulla è escluso riguardo la natura del materiale ferromagnetico rilevato. I tempi, di conseguenza, dei lavori di rifacimento della chiesa di Sant’Andrea e dell’area circostante si allungano sino a quando la bonifica dell’area non verrà ultimata.