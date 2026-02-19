Assemini, lunghe file dentro e fuori il Comune per la carta d’identità elettronica: prima apertura straordinaria per il rilascio del documento, senza appuntamento si potrà richiedere il servizio. Circa 70 persone si sono presentate questo pomeriggio nell’ufficio preposto e in tanti hanno deciso di andare via. Complice il maltempo, chi è arrivato un pò più tardi avrebbe dovuto aspettare fuori al freddo e sotto la pioggia: piena, infatti, la sala al coperto. Una problematica non indifferente, tra qualche mese la vecchia carta dovrà essere sostituita da quella elettronica e il rilascio avviene non senza qualche difficoltà. Il sindaco Mario Puddu ieri ha annunciato delle aperture straordinarie per agevolare i residenti. “Per consentire un più rapido rinnovo dei documenti d’identità da parte dei numerosi cittadini che ancora oggi risultano in possesso di carte d’identità cartacee (ricordo che dall’Agosto 2026 NON saranno più valide) o che sono del tutto privi di documento d’identità, il comune di Assemini ha deciso di assicurare nel mese di febbraio le seguenti aperture straordinarie finalizzate esclusivamente al rilascio di carte d’identità elettroniche in favore di cittadini residenti (senza necessità di appuntamento)”. L’ufficio rimarrà aperto 3 ore il pomeriggio e due la mattina secondo il calendario pubblicato nella pagina istituzionale.