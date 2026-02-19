Il Comitato Istituzionale d’Ambito ha nominato all’unanimità l’ing. Andrea Cappelli nuovo Direttore Generale di EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna.

L’ing. Cappelli, classe ’71, già Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo dell’Autorità Idrica Toscana (AIT), succede all’ing. Maurizio Meloni, recentemente collocato in pensione, al quale va il ringraziamento dell’Ente per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso del suo mandato.

La scelta, avvenuta con voto unanime, testimonia la piena fiducia del Comitato nelle competenze e nell’esperienza maturate dal neo Direttore nel settore della regolazione e della pianificazione del servizio idrico integrato.

Il Presidente Fabio Albieri, a nome del Comitato Istituzionale d’Ambito e di tutto l’EGAS, rivolge all’ing. Cappelli i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di un proficuo mandato a tutela e a beneficio del servizio idrico integrato della Sardegna e di tutte le comunità del territorio.