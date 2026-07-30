Dramma nella tarda mattinata di oggi a Volpago del Montello. Un bimbo di 5 anni e mezzo è caduto dal terrazzo del terzo piano della palazzina dove abita. Come riportato da Treviso Today, il piccolo stava giocando con alcuni amichetti. A dare l’allarme sono stati i genitori del piccolo, che in quel momento si trovavano nel salotto di casa.

Il bimbo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso: ha riportato diversi traumi seri ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.