Tragedia questo pomeriggio lungo la statale 114 a Pistunina, vicino Messina. Una palazzina di due piani è crollata a seguito di un’esplosione, forse a causa di una bombola di gas.

I vigili del fuoco sono sul posto impegnati nelle ricerche di 6 persone che risultano attualmente disperse, mentre 5 sono gravemente ferite.

“Il mio primo pensiero – le parole del sindaco Federico Basile – va alle persone coinvolte e alle loro famiglie, che in queste ore stanno vivendo momenti di grande paura e apprensione. Sono già intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la Polizia municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area”. Il primo cittadino ha disposto l’immediata attivazione del Centro operativo comunale “per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza”. L’assessorato alle Politiche sociali ha inoltre attivato i servizi comunali dedicati al supporto delle famiglie interessate, “mettendo a disposizione ogni strumento utile per affrontare questa fase di emergenza e garantire loro la necessaria assistenza”.