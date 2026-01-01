Ancora minacce contro l’attivista Enrico Rizzi: “Rifiuto fallito e figlio di tr*ia”, con tanto di immagine pubblicata su quella che deve essere la mia “fine” e che per vostro rispetto, ho oscurato”. Presenta così Rizzi la nuova triste vicenda che lo ha coinvolto ieri: attraverso una soria pubblicata da “un cittadino che vive in Sardegna”, viene violentemente raffigurato l’uomo.

Centinaia di commenti a sostegno di Rizzi, tanti i sardi che hanno preso le distanze dal leone da tastiera.

Rizzi da tempo è oggetto di minacce da parte di chi non sostiene le sue battaglie a favore degli animali: dopo aver messo in evidenza quelle messe in atto durante il carnevale contro agnelli e pecore privi di vita e usati come carri allegorici e le galline appese a testa in giù in attesa di essere prese a bastonate, a Rizzi sono state rivolte offese oltre ogni limite consentito. Le più gravi sono finite tra le mani delle autorità giudiziarie.