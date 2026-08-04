I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di finanza di Cagliari, unitamente al personale dei “Baschi Verdi” e sotto il coordinamento del Gruppo di Cagliari, hanno individuato, nel quartiere della Marina, un cittadino di nazionalità ghanese in atteggiamento sospetto che sembrava stesse cercando di attirare l’attenzione di un vicino gruppo di giovani.

Da un controllo effettuato sul fermato, a seguito di perquisizione personale, sono state ritrovate varie dosi di sostanze stupefacenti già suddivise e confezionate pronte per essere spacciate.

Sono stati sequestrati oltre 12 grammi tra ecstasy, metadone, ketamina e hashish.

Inoltre, poiché sprovvisto di documenti di riconoscimento, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia, dove è stato sottoposto alle procedure di identificazione e ai rilievi fotodattiloscopici.

I successivi accertamenti effettuati dall’Ufficio Immigrazione hanno evidenziato la sua irregolare presenza nel territorio nazionale. Lo straniero è stato, quindi, denunciato alla Procura della Repubblica e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure previste ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.