Allarme Covid in Sardegna, il Corriere della Sera: “Indiscrezioni ministeriali, l’Isola rischia di rimanere isolata”

Allarme Covid in Sardegna, il Corriere della Sera: “Indiscrezioni ministeriali, la regione rischia di rimanere isolata”. Il principale quotidiano nazionale nella notte sottolinea che la Sardegna è stata ieri la Regione con il più alto indice di contagio con 37 nuovi casi, e “secondo indiscrezioni ministeriali rischia di essere isolata”. Il Corsera sottolinea la preoccupazione del Lazio dopo gli ultimi contagi, ma registra anche le reazioni della Sardegna: “Nessun caso è nato qui, il virus è d’importazione”. I numeri comunque dicono che la nostra Isola è tornata al numero di positivi giornalieri che era stato registrato ad aprile, in pieno lockdown. Mentre appena due mesi fa, a giugno, era arrivata quasi a contagio zero, tanto da esibire con orgoglio il patentino di Isola Covid Free. Ora i nuovi possibili focolai allarmano, da Santo Stefano ai party della Costa Smeralda con i ragazzi romani positivi, sino ai casi di Orosei. Feste e vacanze in compagnia del virus, ma la Sardegna tutto questo lo ha inevitabilmente “subìto”.

Secondo il Corriere della Sera è il Lazio a chiedere misure stringenti, il timore è che a fine agosto migliaia di persone rientrino nella penisola con i traghetti favorendo nuovi contagi. Qualche mese fa era stato il governatore Solinas prima a chiedere, e poi a imporre, il blocco di porti e aeroporti, con spostamenti consentiti solo per ragioni urgenti di lavoro e salute. Poi però la Sardegna non ha potuto fare altro che adeguarsi alle normative che favoriscono la libera circolazione dei passeggeri. Per fortuna per la possibilità di nuove limitazioni stringenti si tratta, come dice il Corriere, al momento solo di “indiscrezioni ministeriali”. Che però oggi potrebbero accendere la polemica. La Regione Lazio attacca: il trenta per cento dei nostri nuovi casi arriva dalla Sardegna. Della serie “ma che colpa abbiamo noi”, a parti che si invertono. Come reagiranno le forze politiche sarde? Sarà il tema del giorno, sperando che a fare tacere tutto sia la rapida discesa della curva del virus.

