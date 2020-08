“Con piano pandemico 10 mila morti in meno”. Parla l’autore del dossier in mano ai pm di Bergamo

Sul suo dossier agli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo, che ha portato all’audizione anche di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, puntano moltissimo i familiari della vittime, raccolti nel Comitato ‘Noi Denunceremo’, per dimostrare che la conta dei morti sarebbe stata molto più contenuta.

Pier Paolo Lunelli, ex generale dell’Esercito, già responsabile della Scuola interforze per la Difesa Nbc, la struttura che forma il personale militare e quello ministeriale al contrasto delle minacce di tipo biologico, chimico e radiologico e autore di diversi di protocolli pandemici per vari Stati Europei, spiega all’AGI perché la storia del coronavirus in Italia avrebbe potuto essere diversa.

