La drammatica morte di Antonella, turista padovana nella fatale immersione in Sardegna: era la sua passione

Una commercialista di Padova con la passione per le immersioni in mare. Ecco chi era Antonella Picello, la 54enne morta, ieri pomeriggio, nelle acque sarde di Caprera. Un malore le è stato fatale e i suoi amici l’hanno subito soccorsa, portandola sino all’isola dei Monaci. Tutto, purtroppo, è stato inutile. Era in vacanza in Sardegna, Antonella, dopo aver lasciato il suo studio in piazza Eremitani a Padova e aver fatto le valigie. Sul suo profilo Facebook abbondano gli scatti mozzafiato di immersioni nei fondali più belli del mondo, come quello di Sharm el-Sheikh, in Egitto, del 2014.

Tante le immersioni fatte, sino a quelle di qualche ora fa al largo della Sardegna. Poi, il malore improvviso e, purtroppo, fatale. E una vacanza che si trasforma in tragedia.