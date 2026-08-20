Tragedia sfiorata a Cesano Maderno, in provincia di Monza. Un uomo di 55 anni ha aggredito a martellate la moglie di 43 anni e la figlia di 24. Le due donne sono fortunatamente riuscite a difendersi colpendolo e a fuggire da alcuni vicini fino all’arrivo delle forze dell’ordine

Madre e figlia sono state accompagnate al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Carate Brianza ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Da quanto emerso episodi di violenza non erano nuovi da parte del 55enne nei confronti di moglie e figlia, che hanno rilasciato una denuncia dettagliata in merito. Dopo alcuni accertamenti all’Ospedale di Desio l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Le due donne, tramite “Codice Rosso”, avranno l’assistenza necessaria bei centri antiviolenza.