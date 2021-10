Adotta un cane del canile di Cagliari: Coca, 9 mesi di affetto e esuberanza

ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI:” COCA SIMIL PIT-BULL, 9 MESI DI AFFETTO ED ESUBERANZA.

CHI LA ADOTTA?”

Coca è una giovane simil pit-bull di circa nove mesi, entrata a Giugno 2021 in stato di denutrizione, con le unghie lunghissime e un atteggiamento molto irrequieto. Coca ha ripreso peso ed è in gran forma, a breve verrà sterilizzata, è stata inserita in box con Tino e i suoi atteggiamenti ostili nei confronti degli altri cani si sono mitigati. Coca è in costante movimento, per noia tende ad essere distruttiva ed abbaiona e per lei si cerca una famiglia di persone giovani e dinamiche, residenti in casa con giardino, eventualmente già proprietari di un altro cane pari taglia maschio adulto. Coca è una cagnetta estremamente affettuosa con le persone, un filino esuberante (salta spesso addosso, la si sconsiglia per questo motivo a persone anziane o famiglie con bambini piccoli), sta imparando ad andare al guinzaglio e necessita di fare adeguata attività fisica quotidiana. Coca a breve verrà sterilizzata, si cede in adozione in possesso di microchip e vaccinazioni in corso di validità.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it