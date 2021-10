Adozione del cuore per Pippi, cerca una famiglia per la vita

ADOZIONE DEL CUORE PER PIPPI, CHE CERCA UNA FAMIGLIA PER SEMPRE

“Pippi cerca ancora casa. Trovata quando era un batuffolo di 10 giorni, in condizioni disperate con una brutta malattia alle vie respiratore. Ha lottato per poter vivere e ora merita una famiglia che la ami per sempre. Femminuccia di tre mesi circa, sverminata e vaccinata. Si trova a Cagliari. Adozione responsabile e vita in sicurezza. Per info 3405142470”

