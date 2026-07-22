Nuovo drammatico capitolo nella vicenda di Giacomo Solinas, il 39enne sardo scomparso l’8 luglio 2023. Come riportato da Fanpage, la madre del giovane, Maria Lidia Pistis, sarebbe stata vittima di un tentativo di estorsione mentre continua senza sosta a cercare il figlio.

Secondo la ricostruzione, la donna avrebbe ricevuto messaggi da un’utenza telefonica con prefisso del Camerun. Lo sconosciuto sosteneva di sapere dove si trovasse Giacomo e chiedeva denaro in cambio della sua liberazione, arrivando a formulare minacce gravissime. Nei messaggi, infatti, si affermava che, in caso di mancato pagamento, il 39enne sarebbe stato ucciso e gli sarebbero stati espiantati gli organi per venderli sul mercato nero.

Maria Lidia Pistis, resasi conto di trovarsi davanti a un tentativo di truffa, ha denunciato tutto alle forze dell’ordine. Sempre secondo Fanpage, gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che l’Iban utilizzato per richiedere il denaro risulterebbe intestato a un anziano che in passato aveva denunciato lo smarrimento dei propri documenti.

Nel frattempo le ricerche di Giacomo non si fermano. L’ultima segnalazione, relativa a un uomo ripreso dalle telecamere di un centro commerciale di Cagliari, si è purtroppo rivelata infondata dopo le verifiche degli investigatori. La madre del 39enne continua però a seguire ogni possibile pista. Attraverso il proprio legale ha presentato una richiesta a Google per cercare di risalire all’intestatario di un numero di telefono associato all’account email del figlio e finora sconosciuto alla famiglia. L’obiettivo è verificare se possa rappresentare un elemento utile alle indagini sulla scomparsa.

A tre anni dalla sparizione di Giacomo Solinas, il dolore della famiglia resta immutato. E mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti, la madre rinnova il suo appello a non abbassare l’attenzione sul caso, nella speranza che possa emergere finalmente un elemento decisivo per ritrovare il figlio.