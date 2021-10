Cagliari, guida lo scooterone senza patente con recidiva: denunciato.

Ieri a Cagliari i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per recidiva nella guida senza patente un trentenne del capoluogo, già gravato da denunce. Nella serata di ieri il giovane è stato controllato in via Stamira alla guida di uno scooterone Yamaha T-Max, intestato a una ventottenne, anch’essa cagliaritana. Il conducente del motoveicolo è risultato essere sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, con l’aggravante della recidiva essendo stato sanzionato per la medesima violazione il 20 dicembre 2019 dal personale della Stazione carabinieri di Quartu Sant’Elena. Quando si tratta di guida senza patente, perché mai conseguita oppure revocata o sospesa, la sanzione è semplicemente amministrativa ed è definita dal codice della strada. Di tale circostanza viene informata la Prefettura. Ma quando invece si ha una recidiva in tale comportamento si transita nel penale, quell’illecito costituisce reato.