Sono finite le speranze per la 55enne Monica Esposito, investita durante l’attentato di Modena dello scorso 16 maggio. Quel sabato pomeriggio Monica si trovava insieme al marito quando un’auto con a bordo il 31enne Salim El Koudri l’ha travolta, ferendo altre 8 persone.

La 55enne fu subito ricoverata in gravissime condizioni prima all’ospedale Maggiore di Bologna e poi Baggiovara. Monica, purtroppo, da quel maledetto pomeriggio non si è più ripresa. Ora, la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

”Una terribile notizia, che ci riempie di tristezza. Tutta l’Emilia-Romagna si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore”, le parole del presidente della Regione, Michele de Pascale. ”Avevamo sperato tutti che ce la potesse fare, nonostante le sue condizioni fossero apparse subito molto gravi. I professionisti dei nostri ospedali hanno fatto tutto il possibile per salvarla, con competenza, dedizione e grande impegno. A loro va il nostro ringraziamento, così come a chi è intervenuto fin dai primi momenti per prestare soccorso e garantire le migliori cure. La nostra profonda gratitudine e riconoscenza vanno anche alla famiglia della signora, che rispettando la sua volontà, con un gesto di straordinaria umanità e generosità, ha espresso il consenso alla donazione degli organi. Una scelta che porta in sé, in un momento così tragico, una luce di speranza”.