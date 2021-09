Adotta anche TU

La nuova campagna di adozioni del Comune di Cagliari ha lo scopo di ridurre il fenomeno del randagismo e di favorire il benessere degli animali, con particolare riferimento agli ospiti del canile comunale.

Le procedure per l’adozione di un cane iniziano con la visita presso la struttura comunale e proseguono con la formale richiesta di adozione.

A causa della pregressa esperienza da randagi o da cuccioli cresciuti nella struttura e in considerazione di eventuali traumi psico-fisici patiti in precedenza, si raccomanda di procedere con le pratiche di adozione solamente se realmente motivati e in possesso di adeguato spazio e tempo da poter dedicare al cane adottato, onde evitare ulteriori traumi.

Il Canile Comunale di Cagliari si trova nel quartiere di Sant’Avendrace a Cagliari, in Via Po 59.

All’interno della struttura, che può ospitare circa 120 cani, si trova un ambulatorio veterinario che si occupa di offrire servizi esclusivamente a favore degli animali che si trovano alloggiati temporaneamente presso il canile.

Per procedere all’adozione è possibile prenotare un appuntamento via mail all’indirizzo canile@comune.cagliari.it e via telefono al numero 070 677 8115.