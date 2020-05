Addio al pullman durante l’emergenza covid: da 127 mila a 6 mila passeggeri al giorno a Cagliari

L’emergenza covid ha desertificato gli autobus. Se prima della diffusione del Coronavirus il Ctm traportava 127 mila passeggeri al giorno, durante il lockdown, complici anche le nuove disposizioni, hanno preso l’autobus solo 6 mila persone. I bus in servizio sono passati da 196 a 90. E i km di percorrenza della flotta sono passati dalla cifra di un milione e 42 mila mensili a 521 mila. Numeri disastrosi per l’azienda di viale Trieste che hanno causato una perdita di esercizi per il mancato incasso di circa 4 milioni di euro.

I dati sono stati forniti nel corso dell’ultima commissione comunale Mobilità.