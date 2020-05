Aereo “African Express Airways” abbattuto da un razzo. Era stato noleggiato da una Ong

Un aereo African Express Airways, la compagnia aerea keniota di proprietà somala, è stato abbattuto da un razzo mentre stava effettuando un volo nazionale tra Mogadiscio e Baidoa, in Somalia. Ne ha dato conferma il ministro dei trasporti somalo Hassan Hussein Mohamed, che ha “condannato questo atto violento”. Si tratta un embraer della African Express Airways E-120 Brasilia (registrato in Kenya come 5Y-AXO). L’attentato del 4 maggio, ha provocato sei vittime di cui due piloti e quattro passeggeri che erano a bordo. L’aeromobile, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, era noleggiato da una ONG e trasportava forniture mediche e zanzariere.