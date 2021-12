A Villaputzu studenti contagiati, scuole chiuse e screening di massa: “Sarà gratuito, partecipate numerosi”

Studenti contagiati e risultati positivi anche al tampone molecolare, lezioni sospese, mercatino di Natale rinviato a data da destinarsi. A Villaputzu la parola d’ordine per “salvare dicembre” dal Covid è una: prudenza. Oggi e domani tutte le scuole del paese restano chiuse, gli studenti e i prof restano a casa per evitare possibili nuovi focolai. E il sindaco Sandro Porcu, nelle ultime ore, ha confermato lo screening di massa: “Domani dalle 9:30 alle tredici e dalle 14 alle diciassette nella palestra delle scuole elementari”. A disposizione ci saranno tanti tamponi molecolari, grazie anche all’accordo con l’Ats. Obbiettivo? Scoprire possibili nuovi casi di Coronavirus e provvedere, sin da subito, a isolare i nuovi positivi. “Chiunque potrà effettuare il test gratuitamente”, ricorda il primo cittadino, “le persone alle quali è già stato comunicato, o alle quali verrà comunicato in serata, un provvedimento ufficiale di quarantena da parte dell’Ats non potranno effettuare il tampone ma dovranno attendere specifiche indicazioni”. Per tutti gli altri, invece, vale la regola del “più si è, meglio è”.