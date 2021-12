Voragini a Quartu, sì al nuovo asfalto in via Danimarca: auto a 10 all’ora e sosta vietata

Ci sono stati i forti temporali di metà novembre, poi ancora maltempo. E i lavori in via Danimarca a Quartu per il nuovo asfalto sono saltati, per la disperazione di residenti e commercianti. Adesso, il Comune ci riprova: operai in azione dal prossimo nove dicembre nella strada principale del rione: “L’impresa di costruzioni Andreoli srl, in collaborazione con la ditta subaffidataria Fratelli Serci srl proseguirà con i lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi. I lavori, previsti dal 9 dicembre 2021, inizieranno con la scarificazione e successiva bitumazione di via Danimarca, dove verrà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in entrambi i lati e, ove fosse necessario la sospensione temporanea della circolazione o il restringimento della carreggiata. Come sempre sarà il cantiere comunale di Quartu a coordinare i lavori svolti dalla ditta appaltatrice, col contributo degli agenti di polizia Locale per quanto concerne la gestione del traffico veicolare. Si chiede pertanto alla cittadinanza il puntuale rispetto delle disposizioni, anche affinché i disagi possano contenersi nel minor tempo possibile”, questa la “preghiera” dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziano Milia.