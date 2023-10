A Teatro Doglio in maschera per Halloween: arriva la famiglia Transylvania!

La famiglia Transylvania si trasferisce a Cagliari in occasione del fine settimana di Halloween.

Lo Spettacolo campione di incassi in tutta italia con più di 50.000 spettatori arriva per l’unica data in Sardegna a Teatro Doglio il 4 novembre con due repliche, alle ore 15.30 e alle ore 18.

