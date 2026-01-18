A Quartucciu scuole e uffici chiusi lunedì e martedì, il sindaco Pisu: “Molto probabile che l’allerta rossa sia prorogata”. Il primo cittadino Pietro Pisu rompe gli indugi e chiude praticamente tutte le attività pubbliche per le giornate di lunedi e martedì, con speciale attenzione anche per la giornata di mercoledì. Ecco le sue parole: “Care concittadine e cari concittadini,

Ho appena terminato una riunione con le autorità regionali di protezione civile che hanno diramato un’avviso di allerta meteo a partire dalle ore 9.00 di lunedì 19 gennaio e per i giorni successivi, con possibili precipitazioni intense, raffiche di vento e criticità idrogeologiche.

Per la giornata di lunedì è stata diramata allerta con codice Rosso che con molta probabilità verrà ribadita anche martedì, pertanto le scuole saranno chiuse sia nella giornata di lunedì che martedì.

Relativamente alla giornata di mercoledì la situazione è in evoluzione e allo stato attuale non è stato ancora emanato alcun codice di allerta.

Sarà mia cura aggiornarvi tempestivamente.

Nelle prossime ore firmerò l’ordinanza di chiusura di scuole, strutture sportive, cimitero, biblioteca comunale, centri di aggregazione sociale e culturale, parchi e giardini pubblici, mercatino e luoghi pubblici soggetti a criticità.

Gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico.

Il Comune è in costante contatto con la Protezione Civile e con le forze operative del territorio per monitorare l’evoluzione della situazione e garantire interventi tempestivi in caso di necessità.