Allarme massimo a Capoterra: “Possibili oltre 200 mm di pioggia sui fiumi, grande attenzione a Poggio dei Pini”.

L’sos lanciato da Franco Magi: “Nei prossimi giorni il ciclone dovrebbe scaricare sul bacino del Rio San Gerolamo (e sugli altri corsi d’acqua) oltre 200 mm. di pioggia, fatto che non desta preoccupazione se tali fenomeni saranno diluiti nel tempo. Il ponte sulla strada n. 51 è sicuramente sottodimensionato e potrebbe finire – come tantissime altre volte – sott’acqua. Con poche migliaia di euro sarebbe ricostruito (senza buttare 15 milioni di euro). Ma tutti noi dobbiamo essere prudenti, evitando di percorrerlo ove le condizioni non lo consentissero. Io mi auguro vivamente che i Poggini per Poggio ed il loro presidente non strumentalizzino l’allerta meteo, ricordandosi che le autovetture non sono dotate nemmeno di foil”.

Ed p sempre franco Magi a raccontare le ultimissime da Capoterra: “Nelle prossime ore il sistema depressionario denominato “Harry”, caratterizzato da forti venti di scirocco e levante che, interagendo con il territorio, potranno provocare precipitazioni abbondanti, criticità idrogeologiche e temporali anche in prossimità delle coste, si abbatterà sul nostro territorio. Questa mattina il Sindaco Beniamino Garau ha disposto l’attivazione del COC – Centro Operativo Comunale, per garantire il costante monitoraggio della situazione. I più recenti aggiornamenti meteo confermano un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da domani, con piogge intense e persistenti e mare molto agitato, in particolare lungo le coste e sui settori sud e sud-orientali dell’isola. Il lago di Poggio ed il suo sfioratore non destano la benché minima preoccupazione, mentre va costantemente monitorata (come avrebbe dovuto fare un efficiente sistema di telecontrollo) la quota del corso del Rio San Gerolamo in prossimità del ponticello sulla strada n. 51, in coda al lago. Ricordiamo tutti che le autovetture non sono dotate di chiglia ed elica, e pertanto non possono navigare nel corso d’acqua.