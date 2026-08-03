Monastir ottiene un finanziamento regionale di 330 mila euro per la progettazione degli interventi contro il rischio idrogeologico: “La sicurezza del territorio non si costruisce solo intervenendo nelle emergenze, ma pianificando opere capaci di prevenire i rischi “.

Il Comune di Monastir ha ottenuto un finanziamento regionale di 330.000 euro destinato alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto del canale di guardia Rio Santu Teru, in località Flumineddu.

Le risorse consentiranno di predisporre il progetto delle opere necessarie a ridurre il rischio idraulico in un’area classificata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), rappresentando un passaggio fondamentale per la tutela del territorio e la sicurezza della comunità.

L’intervento prevede la progettazione di opere quali l’ampliamento della sezione del canale, il consolidamento delle sponde, la regolazione del deflusso delle acque, la protezione degli attraversamenti e la riduzione dei fenomeni erosivi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e creare i presupposti per una futura riclassificazione delle aree interessate.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per Monastir e conferma quanto sia fondamentale investire nella progettazione e nella programmazione. La sicurezza del territorio non si costruisce solo intervenendo nelle emergenze, ma pianificando opere capaci di prevenire i rischi e di accompagnare uno sviluppo più ordinato e sostenibile del paese.

Intercettare risorse regionali significa offrire al nostro territorio nuove opportunità di crescita, migliorare la qualità della vita dei cittadini e creare le condizioni per affrontare con maggiore efficacia le sfide ambientali dei prossimi anni.

Continueremo a lavorare con determinazione per costruire una Monastir sempre più sicura, resiliente e capace di programmare il proprio futuro»,

dichiara il Sindaco Paola Ugas.

L’Amministrazione comunale prosegue così il percorso di valorizzazione e messa in sicurezza del territorio, confermando l’attenzione verso una pianificazione che coniughi tutela ambientale, prevenzione del rischio e sviluppo sostenibile, attraverso la ricerca costante di opportunità di finanziamento e la realizzazione di interventi strategici per la comunità.