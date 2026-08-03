Domus De Maria, passerelle per i disabili impraticabili: rotte oppure occupate da cibo e bevande al papà di un giovanotto in sedia a rotelle addirittura è stato detto “è già troppo che vi concediamo l’uso”. La demuncia di Flaviano P.: “Dobbiamo anche scontrarci con la maleducazione e il menefreghismo di

alcune persone”. Promossa a pieni voti invece la spiaggia di Pula come quella di Gonnesa: “Hanno installato postazioni riservati ai disabili e ai loro accompagnatori e passerelle che arrivano fino al bagnasciuga”.

Il mare è di tutti e deve essere accessibile a chi lotta quotidianamente contro le avversità della vita: è un obbligo morale tutelare i cittadini fragili e agevolarli anche per andare al mare e fare un tuffo in acqua come tutti quanti. Ma spesso la realtà è ben diversa da quel che si pensa e sanno bene quanto è difficile e frustrante dover constatare che qualche piccolo accorgimento viene sepolto dalla sabbia. “Mi chiamo Flaviano e sono padre di

un ragazzo disabile.

Purtroppo devo segnalare che sulle restanti spiagge del comune di Domus De Maria la situazione è anche peggiore” https://www.castedduonline.it/chia-a-sa-colonia-passerella-inutilizzabile-scatta-la-protesta-dei-bagnanti/?fbclid=IwdGRjcATdpfVjbGNrBN2l8GV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHopdWQKm8y2xEKYZYeu88YFjDwboda2Yv5mZkWxfjqsZLRJ4AnJY3RxnYwoZ_aem_hH8FQUZ2ajmGF3QMiuNY2A

“Dove sono presenti le passerelle, queste sono state posizionate dai proprietari degli stabilimenti balneari e non conducono alla spiaggia ma al loro stabilimento. Proprio domenica scorsa presso la spiaggia di Campana ho

trovato la passerella occupata da bottiglie e altri generi alimentari, ho fatto presente alla signora che occupava la passerella che in quel

modo era inutilizzabile, e la sua risposta è stata che “era già molto che ci concedeva l’uso della passerella perché era

sua”. Presso la spiaggia Su Giudeu la situazione è anche peggiore, la passerella che parte dai parcheggi dei disabili è completamente.distrutta e dura pochi metri, mentre la spiaggia prosegue per altre

decine e decine di metri. I parcheggi riservati ai disabili oltre a essere spesso in condizioni disastrose e difficilmente utilizzabili per

chi ha difficoltà motorie, sono addirittura occupati da chi non ne ha diritto e i controlli non sono frequenti.

Questa è la situazione nelle spiagge di Domus de Maria, quindi oltre ad avere grosse difficoltà causate dalle carenze dell’amministrazione

comunale dobbiamo scontrarci con la maleducazione e il menefreghismo di

alcune persone”. Flaviano prosegue: “Vorrei segnalare invece l’ottimo servizio che svolgono i comuni di Pula e soprattutto Gonnesa poiché hanno installato postazioni riservati ai disabili e ai loro accompagnatori e passerelle che arrivano fino al

bagnasciuga .

Spero possiate con i vostri articoli sensibilizziate le amministrazioni comunali affinché rendano più accessibili le nostre spiagge”.