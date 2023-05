A Dolianova acrobazie da compiere per raggiungere le cassette della posta

Sono in corso in questi giorni i lavori di pulizia in paese. Erba, tanta, fiori campestri che, senza dubbio, donano un tocco di colore e si intonano con profumi e motivi della primavera ma ciò che stona è che sono proliferati in maniera, forse, eccessiva, nel centro abitato creando non pochi problemi ai cittadini, soprattutto a coloro che si recano verso le cassette postali. Con la pioggia di questi giorni, inoltre, il percorso è ancora più complicato, c’è chi ironizza e propone gli stivali gommati per attraversare la “selva” fiorita. Presto, però, la vegetazione sarà rasa al suolo restituendo così il passaggio agli abitanti. Sono infatti in corso le opere di pulizia di strade, parchi e spazi dalle erbacce che, in maniera particolare, quest’anno sembrerebbero proliferare in maniera spropositata. Ancora un po’ di pazienza, quindi, e i disagi saranno appianati.