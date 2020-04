“A Cagliari tre giorni senza casi di Coronavirus, però a Pasquetta salutate gli amici in videochiamata”

I numeri legati al Coronavirus a Cagliari, prima di tutto: “Sono 43 i casi registrati, l’ultimo domenica scorsa. Una buona notizia che ci fa ben sperare”, afferma il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, nell’ultimo video messaggio postato sulla sua pagina ufficiale Facebook. Truzzu, però, mette giustamente tutti in guardia, a pochi giorni di distanza da Pasqua e Pasquetta: “Dobbiamo continuare a comportarci in maniera diligente e spero, anzi, sono convinto che manterrete questo comportamento anche nei prossimi giorni. A Pasqua e a Pasquetta siamo abituati a festeggiare in compagnia, ma dobbiamo continuare a restare nelle nostre case: se vogliamo salutare i genitori o amici facciamolo con una videochiamata”, dice Truzzu. Insomma, il messaggio è chiaro: meglio non rischiare.

Il sindaco ha anche annunciato la creazione di una piattaforma che promuove i servizi a domicilio offerti dai commercianti cagliaritani. I commercianti che vorranno aderire dovranno registrarsi al seguente link: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/registrati_per_promuovere_il_tuo_servizio_di_consegna_a_domicilio?contentId=SRV27185 . Ancora, aggiornamento sui buoni spesa: le domande scadono alle 20 di oggi. Se ci sono difficoltà potete chiamare il numero +390706774000.