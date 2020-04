Italia, le scuole quest’anno non riapriranno: tra i banchi a settembre con turni oppure lezioni online. Niente riapertura il 18 maggio, c’è il no del comitato tecnico scientifico alla riapertura delle scuole prima dell’estate, l’anno scolastico è praticamente finito con tutti promossi, e anche a settembre la ripartenza sarà con i turni o soltanto col le lezioni online. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera: il ministro Azzolina ha dovuto prendere atto che non ci sono le condizioni sanitarie al momento per fare tornare gli alunni tra i banchi di scuola. La scelta non è ancora ufficiale, ci vorrà un decreto, ma il governo difficilmente potrà tornare indietro e fare girare un indotto di 12 milioni di persone proprio adesso che i contagi in Italia sono finalmente in calo. Saranno dunque confermate le ultime decisioni, le promozioni per tutti, niente esame di terza media e maturità con un solo colloquio orale.