Dalle piazze al litorale, la protesta si sposta sotto il sole. Questo pomeriggio al Poetto un gruppo di manifestanti ha sfilato tra gli ombrelloni con le bandiere della Palestina, in segno di solidarietà verso la popolazione colpita dalla guerra.

Solo tre giorni fa il corteo era partito dal centro di Cagliari, con lo slogan “Facciamo rumore contro la fame e l’ingiustizia” a riecheggiare per le vie cittadine. Oggi il messaggio si è rinnovato in spiaggia, dove i manifestanti hanno scelto la folla dei bagnanti per rilanciare la richiesta di pace e giustizia per il popolo palestinese. L’iniziativa, pacifica e simbolica, ha attirato l’attenzione di tanti presenti. L’obiettivo dichiarato resta quello di “non voltarsi dall’altra parte”.