La macchina si è messa in moto. Dopo i numeri, l’organizzazione e i preparativi delle ultime settimane, ieri (sabato 29 agosto) a SA MANIFATTURA – Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari le scacchiere si sono riempite e sono iniziate le prime partite dei Campionati Italiani Giovanili Under 18 di Scacchi, in programma nel capoluogo sardo fino al prossimo 5 settembre.

Sono 921 gli iscritti, provenienti dalle diverse regioni italiane, chiamati a contendersi dodici titoli nazionali nelle categorie Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, articolate nelle sezioni Assoluta e Femminile. Dai bambini più piccoli fino agli Juniores, il primo turno ha dato forma concreta alle dimensioni di una delle principali manifestazioni giovanili della Federazione Scacchistica Italiana.

Sei sale di gioco distribuite su tre livelli, con centinaia di scacchiere contemporaneamente impegnate e giocatrici e giocatori suddivisi secondo le rispettive competizioni. Una dimensione che restituisce visivamente la portata dell’appuntamento: centinaia di partite nello stesso momento, ma ciascuna racchiusa nel silenzio e nella concentrazione del confronto tra i due giovani atleti.

Il sistema di gara prevede nove turni con formula svizzera, senza eliminazione diretta: ogni partecipante può quindi proseguire il proprio percorso per l’intera durata del Campionato. La cadenza di gioco è di 90 minuti per ciascun atleta, con un incremento di 30 secondi per ogni mossa effettuata.

Sono infatti oltre cento le scacchiere elettroniche predisposte per consentire la trasmissione delle partite in tempo reale. Mossa dopo mossa, gli incontri possono così essere seguiti anche a distanza da famiglie, amici, appassionati e addetti ai lavori attraverso le piattaforme scacchistiche online. Un’infrastruttura digitale che affianca quella fisica del torneo e permette di seguire da qualsiasi luogo una parte significativa delle sfide disputate a Cagliari.

La prima giornata ha segnato così il passaggio dalla fase organizzativa a quella agonistica di un evento che riporta in Sardegna il Campionato Italiano Giovanile dopo dodici anni. Una settimana nella quale convivranno esperienze molto differenti: giovani alla prima finale nazionale e atleti già abituati alle competizioni di alto livello, tutti davanti alla stessa scacchiera e con nove turni a disposizione per costruire il proprio Campionato.

La manifestazione muove numeri che vanno ben oltre i circa 921 giovani scacchisti impegnati nel Campionato. Considerando genitori e familiari al seguito, tecnici, arbitri, accompagnatori e staff, l’organizzazione stima oltre duemila presenze giornaliere, con una ricaduta che supera la dimensione strettamente sportiva e coinvolge Cagliari e il territorio anche sul piano turistico e dell’accoglienza.

Concluso il primo turno, la competizione proseguirà oggi (domenica 30 agosto) alle 15 con il secondo turno. Lunedì 31 agosto sarà invece la giornata più intensa dell’intero calendario, con due sessioni di gara: il terzo turno inizierà alle 9 e il quarto alle 15.30. Dal primo al 4 settembre si tornerà a un turno quotidiano alle 15.

Il percorso verso i dodici titoli di Campione Italiano Giovanile 2026 culminerà sabato 5 settembre. Il nono e ultimo turno inizierà alle 9 e definirà le classifiche delle dodici competizioni.