Non un semplice festival ospitato in un paese, ma un paese che diventa parte dell’opera. Da sabato 29 agosto Isili apre musei, teatro, parco e botteghe artigiane a oltre 50 artisti nazionali e internazionali per la terza edizione di In Situ, il Festival organizzato dal Gruppo E-Motion, con la direzione artistica di Francesca La Cava, in programma fino al 6 settembre.

Per nove giorni la danza contemporanea incontrerà il telaio delle tessitrici, il rame degli artigiani diventerà suono, la poesia accompagnerà gli spettacoli e il patrimonio materiale e immateriale di Isili entrerà in relazione con le arti visive e la ricerca performativa. Un intreccio che porterà nel cuore del Sarcidano esperienze artistiche provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, con compagnie in arrivo anche da Spagna e Polonia.

Il MARATÈ – Museo per l’Arte del Rame e del Tessuto, il Teatro Sant’Antonio e il Parco Asusa saranno i tre principali luoghi di un percorso costruito attorno a cinque parole: Archeologie, Traiettorie, Suono, Autenticità e Materia. Concetti che diventano il filo conduttore di spettacoli, performance, musica, poesia, installazioni e arti visive e che raccontano un territorio non come semplice scenario, ma come elemento vivo della creazione artistica.

Al centro dell’edizione 2026 c’è soprattutto l’incontro con due saperi profondamente legati all’identità di Isili: la tessitura e la lavorazione del rame. Il Festival rende omaggio alle tessitrici Dolores e Daniela Ghiani, trasformando il telaio da strumento di lavoro a elemento scenico e musicale. Il rame lavorato dall’artigiano Luigi Pitzalis entra invece nel paesaggio sonoro delle performance, facendo dialogare materia, corpo e gesto.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alle 18 al MARATÈ, con l’inaugurazione di “Archeologie contemporanee – Trame del presente”, personale di Renzo Francabandera, presentata per la prima volta in Sardegna.

La mostra, visitabile fino al 27 settembre, metterà le opere dell’artista in relazione con il patrimonio custodito dal museo e comprenderà lavori inediti dedicati proprio a Isili, costruendo un percorso tra memoria, materia e contemporaneità.

La giornata inaugurale proseguirà alle 21 al Teatro Sant’Antonio con il Live Painting di Renzo Francabandera, “Moirai” della compagnia EgriBiancoDanza e il debutto del primo studio di “TEXTURE. Corpo in trama”, produzione del Gruppo E-Motion con concept di Francesca La Cava e Alessandro Olla. Un dispositivo performativo nel quale gesto, materia e algoritmo condividono lo stesso principio costruttivo, portando il concetto della trama dal telaio al corpo e alla tecnologia.

Il Festival proseguirà domenica 30 agosto, dalle 19 al Teatro Sant’Antonio, con “Panta Rhei” della Compagnia Petranura Danza e “Il corpo danzante – Omaggio a Pasolini” della Mandala Dance Company.

Dopo gli appuntamenti del primo fine settimana, In Situ tornerà sabato 5 settembre. Alle 18 il Parco Asusa ospiterà “Bianca e Rossa”, spettacolo di ASMED – CRID Sardegna dedicato ai bambini e alle famiglie. Dalle 21, al Teatro Sant’Antonio, spazio a “Sa Ballada” del Gruppo E-Motion, “Puzzle” di Resextensa – Porta d’Oriente e “Trilogia del Tempo Sospeso – Secondo Matteo” della Compagnia Francesca Selva.

La chiusura, domenica 6 settembre dalle 19 al Teatro Sant’Antonio, avrà un forte respiro internazionale: dopo “Sa Ballada” del Gruppo E-Motion arriveranno “Terra Ferida” di EnclaveDanza dalla Spagna e “In Pursuit Of…” del Teatr Tańca Zawirowania dalla Polonia.

In Situ non si fermerà però agli spettacoli. Durante la manifestazione saranno aperte al pubblico le botteghe degli artigiani Daniela e Dolores Ghiani, Luigi Pitzalis e Piero Orgiu, offrendo l’occasione di entrare direttamente nei luoghi in cui vengono custoditi e tramandati i saperi del territorio.

Ogni serata sarà inoltre accompagnata da momenti dedicati alla poesia, con il coinvolgimento dell’associazione Is Amigus de sa Poesia, e da degustazioni di vino e birra artigianale del territorio. Un programma che affianca alle produzioni artistiche contemporanee l’incontro con la comunità, l’artigianato e i prodotti locali.

«In Situ nasce dal desiderio di ascoltare i luoghi e le persone che li abitano. Quest’anno abbiamo scelto di intrecciare il gesto della danza con quello della tessitura, il suono del rame con quello dei corpi, perché crediamo che la tradizione non sia qualcosa da conservare immobile, ma una materia viva capace di generare nuovi linguaggi. Isili diventa così un’opera collettiva, dove artisti provenienti da esperienze e Paesi diversi incontrano una comunità che continua a custodire e trasmettere la propria identità. È proprio questo dialogo tra radici e visione internazionale a rendere il Festival In Situ un’esperienza unica», dichiara Francesca La Cava, direttrice artistica del Festival.

«Il Festival In Situ è ascoltare il paese con occhi e orecchie nuove», aggiunge Ilse Atzori, assessora alla Cultura del Comune di Isili.

Il Festival In Situ è realizzato grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Isili, del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio e della Fondazione di Sardegna.

Il programma

Sabato 29 agosto

• Ore 18.00 – MARATÈ: inaugurazione della mostra “Archeologie contemporanee – Trame del presente” di Renzo Francabandera, visitabile fino al 27 settembre.

• Ore 21.00 – Teatro Sant’Antonio: Live Painting di Renzo Francabandera; “Moirai” – EgriBiancoDanza; “TEXTURE. Corpo in trama” – 1° studio – Gruppo E-Motion.

Domenica 30 agosto

• Ore 19.00 – Teatro Sant’Antonio: “Panta Rhei” – Compagnia Petranura Danza; “Il corpo danzante – Omaggio a Pasolini” – Mandala Dance Company.

Sabato 5 settembre

• Ore 18.00 – Parco Asusa: “Bianca e Rossa” – spettacolo per bambini e famiglie, ASMED – CRID Sardegna.

• Ore 21.00 – Teatro Sant’Antonio: “Sa Ballada” – Gruppo E-Motion; “Puzzle” – Resextensa – Porta d’Oriente; “Trilogia del Tempo Sospeso – Secondo Matteo” – Compagnia Francesca Selva.

Domenica 6 settembre

• Ore 19.00 – Teatro Sant’Antonio: “Sa Ballada” – Gruppo E-Motion; “Terra Ferida” – EnclaveDanza, Spagna; “In Pursuit Of…” – Teatr Ta