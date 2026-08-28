Lo scorso Lunedì 24 agosto si è tenuta la finale del concorso di bellezza Miss Grand International a Cagliari al locale Equity Park.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Sara Pireddu 27 anni di Macomer (NU).

Sul secondo gradino del podio si è piazzata Alice Gastaldi 18 anni di Cagliari (CA) e terza classificata Ifeoma Aronu Angel 19 anni di Capoterra (CA).

Per quanto riguarda la categoria mascotte (da 13 a 17 anni) hanno trionfato Karin Uda, 13 anni di Decimomannu (CA) e Martina Sedda, 17 anni di San Sperate (CA).

Gli organizzatori della serata, Stef & Chris, dichiarano:

«Siamo molto contenti di come si sia svolta questa prima parte del concorso. Abbiamo scelto di assumere il mandato regionale di Miss Grand International in quanto riteniamo che sia un concorso all’insegna dell’inclusività. Facciamo i nostri complimenti a tutte le partecipanti per l’impegno e la determinazione dimostrati.

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordare che non finisce qui: le tappe del concorso continueranno, ma prima avremo il piacere di accompagnare e sostenere le nostre vincitrici a Cinecittà World, a Roma, in occasione della finale nazionale del concorso».