Sono aperte le iscrizioni alla 22° edizione di Miss Città di Quartu, in vista della serata finale che si svolgera’ entro settembre nell’area spettacolidella pizzeria “VAI CHE C’E’ NE DI PIU’” aQuartu.

L’agenzia Lady Music Models di Gianfranco Campus e’ gia’ da tempo a lavoro per la ricerca delle miss che si contenderanno il titolo ambitissimo di Reginetta 2026 della terza città della Sardegna .

Il concorso creato e’ organizzato per il 22° anno consecutivo dall’As–sociazione Quartese A.M.A.E.S. (Associazione musicale artistica e sociale) con la collaborazione dell’agenzia di moda e spettacolo Lady Music Models .

La selezione finale metterà in gara a cospetto della giuria tecnica le concorrenti aspiranti miss selezionate sia a Quartu che nel territorio della provincia di Cagliari,

Le prove che dovranno affrontare le concorrenti nelle finali non saranno solo dei defilè in casual , boody ed elegante, ma le miss come ogni anno dovranno affrontare prove di traduzione del dialetto sardo campidanese in italiano, per tenere vive senza forzature le tradizioni Quartesi fra i giovani.

Nella edizione 2025 vinse con la sua estremadolcezza e bellezza Delya Lorena Facchiano la giovane studentessa Quartese avra’ l’incarico non solo di incoronare la nuova Miss Citta’ di Quartu 2026, ma avrà anche l’onere di presentare assieme a Krystian Zeta l’evento , essendo stata scelta dall’Agenzia come Ragazza immagine Lady Music.

Anche quest’anno premi reali per le sei ragazze che vinceranno il concorso , per la prima un un book fotografico professionale , buoni premio offerti dagli sponsor e inoltre tutte le 6 vincitrici realizzeranno il calendario 2026 abbinato al concorso ambientato nelle attività piu’ “In” della Citta’, in questo modo le ragazze potranno fare esperienza nel campo della moda .

Il Calendario verrà distribuito gratuitamente come ogni anno in 10.000 in città, e in provincia.

Il concorso nato un po per caso nel lontano 2004 oramai è diventato un trampolino di lancio per le giovani ragazze Quartesi e dell’hiterland, parecchie volte da questo concorso locale arrivano ai concorsi nazionali o addirittura vengono scelte da agenzie di spettacolo e di animazione.

Per iscriversi alle selezioni si puo chamare lo 070/6926824 oppure scrivere whatsapp al 338/5202081 o nelle diverse pagine sui social scrivendo nei motore di ricerca Miss città di Quartu.